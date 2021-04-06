العراق والتحالف الدولي يتخذان خطوة حاسمة بشأن "داعش"

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية على حسابها الرسمي على "فيسبوك"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية العراقية استلمت من التحالف الدولي، اليوم، المزيد من المعدات والكاميرات الحرارية وأبراج المراقبة ومولدات كهربائية.

وعزت القيادة المركزية الأمريكية ذلك الأمر إلى أنه جزء من البرنامج الأمريكي (CTEF)، الذي يهدف إلى تقوية قدرات شركاء التحالف الدولي لمواجهة تهديدات تنظيم "داعش" الحالية والناشئة والمستقبلية.

وجاءت تغريدة القيادة الأمريكية تحت عنوان "متحدون لهزيمة داعش".

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، صباح النعمان، اليوم الثلاثاء، أن الجهاز يمتلك معلومات وصفها بـ"المهمة" عن زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، المدعو أبو إبراهيم القرشي، وتحركاته.

وقال النعمان في تصريحات لـ"سبوتنيك": "لدينا معلومات مهمة عن زعيم تنظيم داعش [الإرهابي المحظور في روسيا] وهي في طور المتابعة والمعالجة والتدقيق والتقييم"، مضيفا أن "زعيم التنظيم الإرهابي يتحرك وينشط في المناطق الصحراوية وخاصة في المناطق الحدودية بصحراء الأنبار".

وأضاف النعمان:

قيادات التنظيم الإرهابي هي تحت أنظار وسيطرة جهاز مكافحة الإرهاب.

وتابع أن الجانب الإعلامي للتنظيم الإرهابي "أصبح ضعيفا إلى جانب انحسار الدعوات التبشيرية والتجنيد".