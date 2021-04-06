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شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية مكنون تُطلق مبادرة «رتل» لتصحيح التلاوة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض، عن إطلاق مبادرة رتل لتصحيح التلاوة بمنهج معتمد.
وقالت الجمعية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “يسر جمعية مكنون أن تدعوكم للانضمام لمبادرة (رتل)، حيث تعتمد فكرة المبادرة على تنظيم حلقة حلقة لتصحيح التلاوة بمنهج معتمد لا تزيد عن ٥ أيام”.
وأوضحت جمعية مكنون أن التسجيل متاح حتى ١٤/ ٩ /١٤٤٢هـ، من خلال الرابط التالي(اضغط هنا)، كما أن التسجيل للراغبين في التطوع لتصحيح التلاوة متاح أيضا من خلال الرابط التالي(اضغط هنا)
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