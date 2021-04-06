شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية مكنون تُطلق مبادرة «رتل» لتصحيح التلاوة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض، عن إطلاق مبادرة رتل لتصحيح التلاوة بمنهج معتمد.

وقالت الجمعية عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “يسر جمعية مكنون أن تدعوكم للانضمام لمبادرة (رتل)، حيث تعتمد فكرة المبادرة على تنظيم حلقة حلقة لتصحيح التلاوة بمنهج معتمد لا تزيد عن ٥ أيام”.

وأوضحت جمعية مكنون أن التسجيل متاح حتى ١٤/ ٩ /١٤٤٢هـ، من خلال الرابط التالي(اضغط هنا)، كما أن التسجيل للراغبين في التطوع لتصحيح التلاوة متاح أيضا من خلال الرابط التالي(اضغط هنا)