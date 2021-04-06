شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تقدم نصائح مهمة عند تلقي اللقاح المضاد لـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت وزارة الصحة ضرورة اتباع بعض التعليمات الاحترازية عقب تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأوضحت الوزارة في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أنه بشكل عام يُنصح بعد أخذ اللقاح بضرورة مراقبة ظهور الأعراض الجانبية جيداً، وتسجيلها فور ظهورها.

وأضافت أنه لابد من مراقبة المريض لنفسه حول حدوث حالة صحية أخرى لمدة 3 أسابيع، وتبني نمط حياة صحي، والابتعاد عن التوتر لتعزيز المناعة.

وأشارت إلى أهمية الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية العامة.