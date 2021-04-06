شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: فتح بطاقات الترقية لشاغلي الوظائف الإدارية غداً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت المتحدث الرسمي باسم التعليم العام ابتسام الشهري، أن فتح بطاقة الترقية لشاغلي الوظائف الإدارية على نظام فارس؛ سيبدأ غداً الأربعاء.

وقالت الشهري، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “توضّح وزارة التعليم لمنسوبيها من شاغلي الوظائف الإدارية أن فتح بطاقة الترقية على نظام فارس؛ سيبدأ غداً الأربعاء 25/ 8/ 1442هـ من الساعة السادسة مساءً، ويستمر حتى 15/ 10/ 1442هـ”.

ودعت وزارة التعليم جميع من تنطبق عليهم ضوابط وشروط الترقية إلى تحديث بياناتهم؛ لضمان الدخول في عملية المفاضلة.