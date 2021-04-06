وفد تونسي يبحث في موسكو موضوع الطلبة الراغبين بالعودة لاستكمال دراستهم في روسيا

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو- سبوتنيك. وقال النفطي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نأمل بالمناسبة أن يتم السماح لعدد من الطلاب، الذين عادوا إلى تونس ولم يتمكنوا من العودة لاستكمال ما تبقى من السنة الجامعية، بعد اتخاذ الاحتياطات، وهذا بالطبع سوف نطرحه من جديد على أصدقائنا في روسيا".
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وحول ما إذا كانوا سيطرحون هذه القضية مع الخارجية الروسية خلال زيارتهم أجاب النفطي: "طبعا سعادة السفير على اتصال دائم، ونحن من جملة الأشياء، التي سنطرحها هو هذا الموضوع".
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة الفيدرالية للمراقبة في مجال حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان بروسيا، إن الحكومة أصدرت تصريحا للطلاب الأجانب بالعودة إلى روسيا لمواصلة الدراسة وفقا للقواعد التي حددتها وزارة العلم والتعليم العالي.
وأوضحت الهيئة أن هذا السماح يخص مواطني الدول التي تعتبر الأوضاع الوبائية فيها آمنة وفقا لتقديرات السلطات الصحية الروسية.