شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تهدي لبنان 90 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت ظهر اليوم إلى العاصمة اللبنانية بيروت طائرة تحمل على متنها نحو 90 ألف جرعة من لقاح (سينوفارم) الصيني المضاد لفيروس كورونا، مقدمة كهبة من السلطات الصينية إلى الحكومة اللبنانية والجيش.

وأعرب وزير الصحة اللبناني الدكتور حمد حسن، عن تقديره وتقدير بلاده للصين لتقديمها هذه الهبة، الأمر الذي يرفع من إمكانية مواجهة وباء كورونا الذي أضر باقتصاد كثير من الدول وأصاب العديد من الأشخاص بالمرض وتسبب في حالات وفاة.

وأشار الوزير حمد حسن - في كلمة له خلال استقبال الهبة الصينية من اللقاحات - إلى أهمية مواجهة الوباء عالميا على صعيد الحفاظ على الحياة الأكثر عرضة للخطر، والضرورة الكبيرة لتلقي اللقاح ، حتى يُمكن إعادة الحياة الاقتصادية إلى وضعها الطبيعي.

وأكد أن لقاح سينوفارم آمن وأثبت فعاليته في التصدي لفيروس كورونا كما أنه يمثل إنجازا علميا متقدما للصين.

من جانبه، قال سفير الصين لدى لبنان وانج كيجيان، إن بلاده تقدم إلى لبنان دفعتين من اللقاحات لصالح الحكومة والقوات المسلحة ويبلغ مجموعهما 90 ألف جرعة، في ضوء الصداقة العميقة التي تجمع البلدين والشعبين، ودعما لجهود الجانب اللبناني في مكافحة الوباء.

كما أعرب عن ثقته في أن اللقاحات الصينية ستلعب دورا إيجابيا في رفع قدرات الجانب اللبناني على الوقاية من جائحة كورونا ومكافحتها، مشيرا إلى أن الفيروس عدو مشترك للبشرية وأنه يتعين التضامن والتعاون من أجل التغلب على الجائحة.