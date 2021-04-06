البابا فرانسيس يؤكد قدرة العراق على لعب دور مؤثر فى القضايا الإقليمية والدولية

القاهرة - سامية سيد - تسلم رئيس الجمهورية العراقى برهم صالح اليوم الثلاثاء، رسالة خطية من قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، أكد فيها قدرة العراق على لعب دورًا مؤثرًا فى القضايا الإقليمية والدولية.

وذكرت رئاسة الجمهورية العراقية فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" أن صالح التقى، بقصر السلام فى بغداد، سفير دولة الفاتيكان لدى العراق ميتجا لسكوفاروفى، الذى نقل تحيات قداسة البابا فرنسيس إلى الرئيس العراقى، حيث سلمه رسالة أعرب فيها البابا عن شكره وامتنانه للشعب والحكومة العراقية على حفاوة الاستقبال والتحضيرات التى جرت خلال زيارته للعراق.

وأشار السفير لسكوفاروفى إلى أن تنوع العراق الثقافى والدينى والعرقى عناصر قوّة إضافية له، مؤكدًا دعمه للعراق وشعبه فى إرساء الأمن والاستقرار والسلام.

ومن جهته،حمّل الرئيس صالح سفير الفاتيكان، تحياته إلى قداسة البابا، مشيرًا إلى أهمية الزيارة التى قام بها للعراق.

وقال صالح "إن زيارة قداسة البابا مثلت رسالة تضامن إنسانية عميقة للشعب العراقى الذى يتطلع لتجاوز الصعاب وإرساء أمنه واستقرار وتعزيز تعايشه بين جميع أطيافه وإشاعة روح التعايش والسلام في البلد وعموم المنطقة".

وأكد أهمية إدامة الحماس وروح التفاؤل التى غمرت زيارة قداسته لدى العراقيين من المسلمين والمسيحيين وكل الطوائف من أجل السلام.