شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء إيطاليا من طرابلس: ليبيا تشهد لحظة فريدة بعد اختيار الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى إن ليبيا تشهد لحظة فريدة بعد اختيار حكومة وحدة وطنية نالت الاعتراف والشرعية من طرف البرلمان وتمضى قدما فى المصالحة الوطنية.

وأضاف فى تصريح نقتله وكالة الأنباء الإيطالية، أن المطلب الأساسى للمضى قدماً فى التعاون هو استمرار وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هناك رغبة فى إعادة التبادل الاقتصادى والثقافى إلى المستويات التى كانت عليها قبل 5-6 سنوات. وعن لقائه مع نظيره الليبى عبد الحميد الدبيبة، قال: "لقد كان اجتماعا مرضيا بشكل غير عادى، تحدثنا عن التعاون فى مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والثقافة".. مشيرا إلى أن إيطاليا ستزيد المنح الدراسية للطلاب الليبيين ونشاط المعهد الثقافى الإيطالى.

ووصل رئيس الوزراء الإيطالى، ماريو دراجى، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الليبية طرابلس، فى أول زيارة رسمية له إلى الخارج منذ توليه رئاسة الحكومة.

وفقا لما ذكرته بوابة الوسط الليبية.

وزار وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو - فى 25 مارس الماضى، طرابلس برفقة نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس، وأعرب خلال الجولة عن دعم بلاده لحكومة الوحدة.

وسبق هذه الجولة، حضور دى مايو إلى طرابلس فى زيارة غير معلنة، تعد الأولى لأحد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروى بعد تشكيل السلطة الجديدة في ليبيا.