شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة فارس: مساعد وزير خارجية إيران يتعرض لاعتداء من عناصر المعارضة فى فيينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وكالة أنباء فارس الإيرانية، عن تعرض مساعد وزير االخارجية الإيرانية عباس عراقجي لاعتداء من قبل عناصر من المعارضة الإيرانية أثناء تواجده فى العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة فى اجتماع اللجنة النووية المشتركة للأطراف الموقعة على الاتفاق النووى.

ووفقا للوكالة تم إحباط الاعتداء من قبل عنصر من المعارضة التى اقامت تجمع مناهض أمام مقر إجراء الاجتماع وقد وجه له عبارات مسيئة.

ويترأس نائب وزير الخارجية الإيرانى للشؤون السياسية عباس عراقجي، الوفد الإيراني المفاوض، ويرافقه ممثلون من البنك المركزي ووزارة النفط ومنظمة الطاقة الذرية.

من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الدول الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي مع إيران، لمحاولة إنقاذ الاتفاق. والهدف من المشاورات هو تمهيد الطريق أمام الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاق 2015 وتحفيز إيران على الامتثال له مرة أخرى.

وكانت استبقت إيران محادثات فيينا النووية المرتقبة اليوم، الثلاثاء، مع القوى العالمية بمشاركة الولايات المتحدة، بالاعلان عن اختبار جهاز حديث للطرد المركزي من جيل IR9، وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي"بدأنا مرحلة الاختبار الميكانيكي لأجهزة طرد مركزي متطورة من طراز IR9 التي صنعت محليا".

وأضاف بحسب وكالة إيرنا، يوم الخميس المقبل وبمناسبة يوم الصناعة النووية سيتم الكشف عن 133 إنجازاً في الصناعة النووية 40 منهم فى مجال التخصيب، وذلك بحضور الرئيس حسن روحاني ورئيس منظمة الطاقة الذرية علي أكبر صالحي.

كما أعلنت وزارة الخارجية الايرانية في بيان اليوم الثلاثاء، أن من أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال الاجتماع الـ 18 للجنة المشتركة للاتفاق النووي، إجراء مشاورات فنية في إطار جلسات الخبراء وفي مجالي رفع الحظر والقضايا النووية.