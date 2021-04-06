شكرا لقرائتكم خبر عن اختطاف مدير مديرية الأمن فى زوارة غرب ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية أمن زوارة الليبية، اليوم الثلاثاء، اختطاف مديرها العميد عماد الدين مسعود عبزة، فجر اليوم.

وقالت المديرية في بيان مقتضب، إن العميد عماد عبزة خطف، وهو فى طريقه لأداء صلاة الفجر، موضحة أنه تم فتح محضر في الواقعة، دون أن تذكر مزيد التفاصيل عن ملابسات عملية الخطف، أو هوية الخاطفين.

فيما استنكر أهالى مدينة زوارة اختطاف مدير الأمن خلال توجهه لصلاة الفجر، مطالبين الجهات التي تختطفه بإطلاق سراحه في أقرب وقت.