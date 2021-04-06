فشل مباحثات سد النهضة.. مصر والسودان: الموقف الإثيوبي متعنت

الكويت - هبة التوبجي - على الرغم من تمديدها لليوم الثاني، فشلت الاجتماعات التي عقدت اليوم الثلاثاء في كينشاسا، بين مصر والسودان وإثيوبيا، بالتوصل إلى بيان ختامي بشأن سد النهضة، المثير للجدل.

وأكد وزير الخارجية المصرية، سامح شكري -بحسب العربية- أن “أي تقدم لم يحرز في نهاية هذه الجولة” حول ذلك الملف الشائك والعالق منذ سنوات، مضيفًا أن إثيوبيا تعنتت رغم المرونة التي أبدتها القاهرة والخرطوم.

إلى ذلك، أكدت الخارجية المصرية في بيان أن إثيوبيا رفضت كل المقترحات والبدائل التي طرحتها مصر. وأشارت إلى أن الموقف الإثيوبي كشف غياب الإرادة السياسية للتفاوض.

بدورها، انتقدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصـادق المهدي في تصريح للعربية الموقف الإثيوبي المتعنت، معتبرة أنه خرق للقانون.

كما أضافت أنه يجب على أديس أبابا النظر لمصالح 250 مليون شخص يعتمدون على نهر النيل.