شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواطن أشهر سلاحه على عمالة بمحطة وقود في عسير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
ألقت شرطة منطقة عسير، القبض على شخص أشهر سلاحه على عمالة بمحطة وقود، وقام بتهديدهم، أثناء تعبئة سيارته بالوقود.
وأوضحت الشرطة عبر فيديو نشره حساب سناب الداخلية، أن المتهم قد تسبب في تلفيات بمضخة الوقود أثناء هروبه من المحطة.
وأشارت إلى أنه بعد إجراءات الاستدلال والتحري عن هويته، تبين أنه مواطن بالعقد الثالث من العمر، واتُخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأُشعرت النيابة العامة بحكم الاختصاص.
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