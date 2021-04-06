شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية»: تعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في الجوامع والمساجد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ اليوم، كافة فروع الوزارة بعموم مناطق المملكة بالتأكيد على منسوبي المساجد تعليق إقامة سفر الإفطار والسحور في داخل الجوامع والمساجد، أو في المرافق التابعة لها.
كما وجه كذلك بتعليق الاعتكاف خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ ، تطبيقا للإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.
وشمل التوجيه التوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة، منوهاً أن جميع ما يتعلق بإقامة صلاة التراويح والقيام في المساجد والجوامع ستتم الإفادة عنه لاحقاً.
كانت هذه تفاصيل خبر «الشؤون الإسلامية»: تعليق الإفطار والسحور والاعتكاف في الجوامع والمساجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.