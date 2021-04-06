شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه من «وزارة النقل» لقائدي المركبات بطريق «المهد – عفيف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أصدر فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، تنبيهاً لقائدي المركبات بطريق (المهد – عفيف) بسبب عاصفة ترابية على الطريق.

وقال فرع الوزارة عبر حساب في تويتر: “تنبيه لمستخدمي طريق ‎المهد عفيف بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لوجود عاصفة ترابية على الطريق”.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق (تبوك وحائل والجوف).

كما توقع أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة قد تتخللها سحب رعدية.