المحكمة العليا الأمريكية تمنح "جوجل" نصرا مدويا في معركتها القضائية ضد شركة "أوراكل"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

منحت المحكمة العليا الأمريكية، الإثنين، "جوجل" نصرا مدويا في معركتها القضائية ضد شركة "أوراكل" المطورة للبرمجيات.



يأتي ذلك في مسار قضائي يطرح تحديات بمليارات الدولارات بشأن حقوق المؤلف الخاصة بلغة البرمجة "جافا".

واعتبرت المحكمة في قرارها أن "جوجل" استخدمت بطريقة "مشروعة" رموز التشفير "جافا" في تطوير نظامها التشغيلي "أندرويد".

وكتب القاضي ستيفن براير باسم أكثرية أعضاء المحكمة "توصلنا إلى خلاصة أن في هذه الحالة التي أعادت فيها جوجل استعمال واجهة استخدام مع الاكتفاء بأخذ ما يلزم للسماح للمستخدمين بالإفادة من تراكم مواهبهم، تمثل نسخة جوجل من واجهة برمجة التطبيقات (إيه بي آي) صن جافا استخداما مشروعا لهذا المحتوى لناحية الحقوق".

وفي الشكوى الأصلية، كانت "أوراكل" تطالب بتسعة مليارات دولار كتعويضات من جوجل بسبب نسخها أكثر من 11 ألف خط تشفير معلوماتي لتطوير نظامها التشغيلي "أندرويد" المستخدم على مليارات الأجهزة المحمولة في العالم.

وقال مسؤول العمليات العالمية لدى جوجل كنت ووكر إن "الحكم الواضح الصادر عن المحكمة العليا يشكّل نصرا للمستهلكين، على صعيد قابلية التشغيل البيني ومن أجل المعلوماتية".

واعتبر أن "القرار يوفر أمانا قضائيا للجيل المقبل من المطورين ممن ستصب منتجاتهم الجديدة لمصلحة المستهلكين".

ومنذ سنوات، تدافع جوجل وشركاء لها من كبرى شركات التكنولوجيا عن فكرة مفادها أن توسيع نطاق حقوق المؤلف لتشمل واجهة برمجة التطبيقات (ايه بي آي) يشكل خطرا جسيما على الإبداع الرقمي.

من ناحيتها، أسفت "أوراكل" لقرار المحكمة العليا وجددت انتقادها للمجموعة الأمريكية العملاقة.

وقال المدير القانوني في "أوراكل" دوريان دالي إن "منصة جوجل زادت حجمها للتو وعززت قوتها في السوق".

وأضاف "العوائق أمام الدخول ازدادت والقدرة على المنافسة تقلصت. لقد سرقوا جافا.

وبالموازاة، قررت جوجل التخلي في الأسابيع المقبلة عن برمجية الإدارة المالية الخاصة بـ"أوراكل" لمصلحة تلك المطورة من مجموعة "إس إيه بي" الألمانية.

ورأى جون برجماير من شركة "بابليك نولدج" المتخصصة في مسائل الملكية الفكرية أن قرار المحكمة العليا منطقي.