طائرات حربية مصرية وسودانية تحلق فوق نهر النيل... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وظهر خلال الفيديو الذي نشرته القوات المصرية، تحليق مقاتلات "ميغ – 29" المصرية، ومقاتلات FTC-2000 السودانية فوق نهر النيل.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تظهر فيها مقاتلات "ميغ – 29" المصرية، حيث ظهرت خلال مناورات "نسور النيل – 1" بين القوات الجوية المصرية ونظيرتها السودانية.

وكانت القوات المسلحة المصرية قد أعلنت اختتام فاعليات تدريب "نسور النيل – 2" بين الجيشين المصري والسوداني، على أرض السودان.

قال رئيس الأركان المصري، الفريق محمد فريد حجازي، يوم الأحد، إن الجيشين المصري والسوداني في "خندق واحد".

وجاءت تصريحات رئيس الأركان المصري، في ختام التدريب المشترك "نسور النيل 2" في قاعدة مروى السودانية، والتي نقلتها وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وقال حجازي: "الجيش المصري يقف إلى جانب الجيش السوداني مدافعا عنه في خندق واحد، تطلعا لمستقبل آمن وواعد".

​وتابع بقوله: "نؤكد على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات المشتركة لأمن وسلامة الحدود وحماية المقدرات".

وأكمل: "نسور النيل تشهد تطورا إيجابيا في جميع مراحل وعناصر هذا التدريب في نسخته الأولى إلى الثانية، من حيث الإعداد والتخطيط والتنفيذ".

وأشار رئيس الأركان المصري إلى أن هذا التدريب يأتي في إطار التعاون العسكري المشترك، للمساهمة في تعزيز أمن البلدين.