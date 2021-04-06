العراق... ارتفاع عدد بحوث الجامعات في المستوعبات العالمية إلى أكثر من 66 ألفا

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، إن "البيانات المنشورة في مستوعبات سكوبس العالمي أظهرت أن الجامعات الحكومية حققت لغاية الثالث من نيسان الحالي نشرا لثلاثة وستين ألفا وتسعمئة وسبعة وخمسين بحثا فيما نشرت الجامعات والكليات الأهلية ألفين وسبعمئة واثنين وسبعين بحثا"، وفق موقع "السومرية" المحلي.

وبحسب البيان، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، في رسالته إلى الجامعات، إن "هذه الزيادة الواضحة في أعداد البحوث العراقية المنشورة عالميا تعزز موقع الجامعات العراقية، التي بات صعودها مؤشرا في التصنيفات العالمية"، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة تكثيف الاهتمام بهذا الملف بما يتناسب وسمعة المؤسسات الجامعية الحكومية والأهلية في العراق".

كما أشار البيان إلى أن الوزير العراقي حث على الاستمرار والارتقاء النوعي بالبحث العلمي وتوسيع دائرة الإشراف المشترك لأعضاء الهيئات التدريسية في التعليم الأهلي مع الجامعات الحكومية.

في غضون ذلك، وعد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ببحث موضوع المحاضرين في جلسة مجلس الوزراء.

وقال الكاظمي في تغريدة له على "تويتر"، "الأحبة والأخوة والأبناء من المحاضرين لن نترككم دون إنصافكم ولن نسمح لأي جهة أو شخص بالمزايدة على حساب مشاعركم وقد حاولنا حل المشكلة من خلال الموازنة".

وأضاف "سنبحث في جلسة مجلس الوزراء موضوع المحاضرين لإيجاد حلّ عاجل ومُنصف".

نظم المئات من المحاضرين المجانيين، يوم الأحد، تظاهرات في عدة محافظات مطالبين بتعديل الفقرة 12 من الموازنة لغرض التعاقد أو التثبيت على الملاك الدائم، فيما قاموا بإغلاق مديريات التربية في المحافظات.