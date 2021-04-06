مصر تكشف آخر تطورات أزمة السفينة "إيفر غيفن" المتحفظ عليها

دبي - محمود عبدالرازق - وقال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، لـ"رويترز"، اليوم الثلاثاء: "السفينة إيفر جيفن في منطقة البحيرات المرة ليومين آخرين أو ثلاثة إلى أن تنتهي هيئة القناة من التحقيقات".

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وكان ربيع قال، أمس الاثنين، إن القناة آمنة والحديث عن أمانها الملاحي ليس محل تشكيك أو جدال، وذلك بعد أسبوع من انتهاء حادث جنوح سفينة "إيفر غيفن" العملاقة، الذي أدى إلى إغلاق المجرى الملاحي للقناة لعدة أيام.

وقل ربيع في بيان للهيئة، اليوم، إن "الحديث عن الأمان الملاحي لقناة السويس ليس محل تشكيك أو جدال، فما اتخذته هيئة قناة السويس من إجراءات وخطوات استباقية في هذا الإطار.. كان له بالغ الأثر في تحقيق أعلى معدلات الأمان الملاحي بالقناة".

‏وشدد ربيع على "أن هيئة قناة السويس ‏لم تدخر جهداً لضمان انتظام حركة الملاحة بالقناة وتعاملت باحترافية مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة من خلال إمكانياتها الذاتية".

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس "أن أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة "إيفر غيفن" قدمت للعالم نموذجاً فريداً في كيفية إدارة هيئة قناة السويس للأزمات، حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري وهو أمر غير متعارف عليه لما يتطلبه من دقة عالية ومراعاة لأقصى معايير الأمان".