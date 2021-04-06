رائد الفضاء الروسي كورنينكو يكشف عن حلم حققه في مصر

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف خلال احتفالية الذكرى الـ60 لأول رحلة فضاء للرائد الروسي "يورى غاغارين"، التي أقيمت في القاهرة اليوم، أنه كان يسعى لزيارة مصر ويزور معالمها الحضارية وخاصة الأهرامات، حيث حرص على زيارتها أمس الاثنين 5 أبريل/نيسان، ولمسها بيده كما كان يحلم.

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وأوضح أن هذا الشعور كان مغايرا بشكل كامل، حيث أن الزيارة للأهرامات كانت غير الرؤية من الأعلى.

وتابع أن التعاون بين مصر وروسيا في مجال الفضاء سيكون شراكة مثمرة، وأشار إلى أنه خلال أول رحلة له كانت لديه بعض المخاوف بالفعل، وأن رحلة الطيران للفضاء كانت بمثابة طرفة كبيرة.

انطلقت الاحتفالية، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، وسفير روسيا جيورجي بوريسينكو، ورائد الفضاء الروسي ميخائيل كورنيينكو، وممثلي وكالة الفضاء المصرية.

وكان أول رائد فضاء في العالم من أصل روسي وهو "يوري ألكسيفيتش غاغارين"، الذي ولد في 9 مارس/آذار 1934 وتوفي 27 مارس 1968، وهو أول إنسان يتمكن من الطيران في الفضاء الخارجي والدوارن حول الأرض في 12 أبريل 1961 على متن مركبة الفضاء السوفيتية "فوستوك1".