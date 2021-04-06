السودان: إثيوبيا رفضت تأجيل ملء السد وهناك خلاف كبير بيننا في الكونغو

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف في تصريحات لموقع "الشرق" أن هناك تباعدا بين مواقف وفود السودان ومصر وإثيوبيا، وخلافا كبيرا على مضمون البيان الختامي المشترك لجولة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، التي استضافتها الكونغو، الأحد والاثنين، بحثاً عن حل للأزمة المستمرة منذ سنوات.

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وقال إن بلاده سترفض البيان المشترك لو لم يتضمن ما تم التوافق حوله، والنقاط الخلافية بين البلدان الثلاثة حول منهجية التفاوض، مؤكداً عزم الخرطوم إصدار بيان منفرد إذا لم يتم التوافق على بيان مشترك يعبر عما حدث في اجتماعات العاصمة الكونغولية كينشاسا.

كان رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فليكس تشيسكيدي، دعا الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جلسة مفاوضات مباشرة، باعتباره رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، واستمرت المفاوضات، الأحد والاثنين، بواقع 4 جلسات يومياً، ناقشت التوصل لاتفاق مرضٍ لجميع الأطراف بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وقالت الخارجية السودانية لـ"الشرق"، أمس الاثنين، إن إثيوبيا رفضت طلباً بتأجيل موعد بدء المرحلة الثانية من ملء السد، والمقررة في يوليو المقبل، وتوقعت انتهاء المفاوضات دون التوصل إلى أي تفاهمات أو اتفاق.