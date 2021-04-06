بشرى سارة... مصر تكشف موعد الإعلان عن أسعار الوقود الجديدة

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ونقلت "بوابة أخبار اليوم"، عن المصدر قوله إنه "من المنتظر العمل بالأسعار خلال الساعات المقبلة بالشهر الجاري حتى يونيه 2021"، مشيرا إلى أن "لجنة تسعير المنتجات البترولية تجتمع بصفة دورية كل 3 شهور لتعديل الأسعار صعودا وهبوطا بحد أقصى 10% فقط لحماية المستهلكين وموازنة الدولة على حد سواء".

وأوضح المصدر أنه "يمكن تثبيت أسعار البنزين خلال الساعات المقبلة، مثلما حدث في الاجتماع الأخير، مشيرا إلي أنه "لا يوجد تغيير بسعر أنابيب البوتاجاز في تسعير المنتجات البترولية".

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر، قررت، في اجتماعها الأخير، تثبيت سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلي، وتم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50 جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر.

ونفت الحكومة المصرية، أواخر الشهر الماضي، شائعات بشأن رفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار "حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة"، وأكدت وزارة البترول، أنه لا صحة لرفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على القرار، مُوضحة أن أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هي، وليس للقرار تأثير على سعر البنزين للمستهلك.