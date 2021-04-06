ابن راشد يتحدث عن دخول الإمارات "محطة تاريخية"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تدوينة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال بن مكتوم: "إن دولة الإمارات دخلت محطة تاريخية اليوم، بعد جهد 10 أعوام".

وعن سبب ذلك أكد أنه تم، اليوم، إدخال "أول ميغاوات من أول محطة نووية عربية تدخل الشبكة الكهربائية".

وعن طبيعة المحطة والعمل بها قال: "جهد 10 أعوام، و2000 مهندس وشاب إماراتي، و80 شريك دولي، ورؤية قائد أدخل الإمارات مرحلة تنموية غير مسبوقة".

وتوجه ابن راشد بالتهنئة لرئيس دولة الإمارات محمد بن زايد قائلا: مبروك لأخي محمد بن زايد أول ميغاوات من أول محطة نووية عربية يدخل شبكتنا الكهربائية".

يشار إلى أن مؤسسة الإمارات للطاقة النووية كانت قد أعلنت في الـ23 من مارس/ آذار الماضي عن أنها تباشر مرحلة الاختبارات لبدء تشغيل محطة "براكة" للطاقة النووية بعد استكمال تحميل حزم الوقود النووي في الوحدة الثانية في إطار عملية بدء تشغيل مفاعلها.

وتعتبر محطة براكة الواقعة بمنطقة الظفرة في أبوظبي هي أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي وتأتي في إطار مساعي الإمارات المنتجة للنفط لتنويع مصادر الطاقة لديها، كما أنها تعتبر حجر الأساس للبرنامج النووي السلمي الإماراتي الذي يلتزم بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والأمن والجودة والشفافية وعدم الانتشار النووي.