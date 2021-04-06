شؤون الحرمين: ثلاث مبادرات ميدانية تعزز البيئة الصحية لقاصدي المسجد الحرام

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أطلقت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين أمس مبادرات “ميدان محترز، تفويج مسؤول، حشود محصنة” الهادفة في مخرجاتها إلى تعزيز البيئة الصحية ومتطلبات مكافحة العدوى بالمسجد الحرام.

وأكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على منسوبي وكالة الشؤون الميدانية بالعمل على تهيئة الأجواء المثالية وتفعيل الخطط الصحية الميدانية بالتعاون مع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن لضمان أداء المعتمرين والمصلين عبادتهم بكل يسر وسهولة وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- لشهر رمضان الاستثنائي هذا العام.

وأشار معاليه إلى أن حزم المبادرات والبرامج التي أطلقتها الرئاسة تتناغم مع الخطط التشغيلية لموسم رمضان المبارك بهدف توفير منظومة عمل ميداني مستوفٍ لمعايير الصحة العالمية ومتطلبات مكافحة العدوى ومقاصد الشريعة الإسلامية التي تدعو للحفاظ على النفس البشرية ودرء المفاسد وجلب المصالح.