السديس: اشتراط التحصين يجسد اهتمام القيادة بصحة رواد الحرمين الشريفين

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اشتراط (محصن) لدخول الحرمين الشريفين يجسد اهتمام القيادة الرشيدة-حفظها الله- بصحة رواد الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأشار معاليه إلى أن القيادة الحكيمة رعاها الله لم تألوا جهداً في سبيل اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تسهم بعد عون الله وتوفيقه في ضمان تأدية النسك والعبادات بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في بيئة صحية مستوفية لكافة المعايير الصحية العالمية المتبعة في مجابهة الجائحة العالمية، داعياً كل من يفد إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي على الالتزام بالتعليمات والاجراءات التي أوصت بها الجهات المعنية للحد من انتشار الجائحة العالمية.

وعا معاليه المولى -عز وجل- أن يكلل الجهود بالتوفيق والسداد، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لما فيه صلاح للبلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.