شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ «الفوزان» يوضح حكم صلاة مأمومين اثنين على يمين الإمام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، حكم صلاة مأمومين اثنين على يمين الإمام. وقال الفوزان في مقطع صوتي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (وسطوا إمامكم) فيكون الإمام في وسطهم أو أمامهم.

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