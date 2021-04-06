روسيا ترصد 32 خرقا لنظام وقف إطلاق النار في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو- سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة على موقعها الرسمي في "فيسبوك" أنه: "رصد الجانب الروسي في اللجنة "الروسية التركية" المشتركة لمراقبة نظام وقف إطلاق النار في سوريا، 32 خرقا لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الأخيرة (وما يؤكده الجانب السوري 29 خرقا)، وذلك في محافظات: إدلب (13) واللاذقية (12) وحماه (3) وحلب (4)، في حين رصد الجانب التركي 20 خرقا.

وبحسب البيان، قام مركز المصالحة بين أطراف النزاع ومراقبة تحركات اللاجئين والنازحين، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بتنفيذ عملية إنسانية واحدة تم من خلالها:

إيصال 440 سلة غذائية إجمالي وزنها 3.3616 طن إلى سكان بلدة تل الشيخ عجيل بريف الحسكة.

ويذكر أنه بشكل عام، سبق وتم تنفيذ 2792 عملية إنسانية إلى يومنا هذا، بلغ إجمالي وزن ما تم إيصاله وتوزيعه من المساعدات الإنسانية 73. 4881 طن.