رئيس مجمع سولنغاز الجزائري للكهرباء: ديوننا بلغت 148 مليار دينار.. ومجبرون على القطع

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "النهار" الجزائري، فقد أكد بولخراص أن ديون المجمع وصلت مع كورونا إلى 180 مليار دينار، موضحا أنها هبطت حاليا إلى 148 مليارا.

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وأوضح بولخراص، أن ديون سونلغاز، كانت قبل الوباء 60 مليار دينار، غير أنه تم وضع مخطط لاسترجاع المستحقات، مؤكدا أن مؤسسته لم تقطع التزود بالكهرباء استثناء في كورونا، قائلا: "لكن مجبرون على القطع".

ولفت رئيس مجمع سونلغاز إلى أنه تم تسطير مخطط استعجالي تحسبا لشهر رمضان وفصل الصيف، مؤكدا أنه سيتم إنتاج 2700 ميغاواط لدعم الشبكة، و130 محولا كهربائيا للضغط الغالي.

وكشف بولخراص، أن الذروة تصل في الصيف إلى17 ألف ميغاواط، لذا تم أخذ الاحتياطات في النقل، التوزيع، التجند والتحضير.

وأوضح أن نسبة الربط بالغاز وطنيا وصلت إلى 65%، وارتفعت النسبة بفضل ربط مناطق الظل.

وخلال زيارته لولاية سطيف، أشار إلى أن محطة إنتاج الكهرباء بسطيف مشروع ضخم يوفر حتى 1015 ميغاواط، وسيدعم أسطول الإنتاج الوطني مستقبلا.

وأضاف بولخراص، أن الهدف المستقبلي القادم هو التصنيع المحلي للمعدات الخاصة ببناء محطات جديدة وسنشرع في التصدير خاصة لأفريقيا، مشددا على أنه تم تقليص آجال إنجاز المحطات إلى 48 شهرا لا أكثر، وكذا التقليص في تكلفة إنجاز المحطات.