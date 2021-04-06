العاصمة الشيشانية غروزني تطلق اسم ولي عهد أبو ظبي على أحد شوارعها

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت السفارة في حسابها على "تويتر" مقطع فيديو يظهر مراسم الافتتاح وكتبت: "مراسم افتتاح شارع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في العاصمة الشيشانية غروزني".

وجرت مراسم الافتتاح بحضور رئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف وسفير الإمارات لدى موسكو محمد الجابر، وأعضاء السفارة وعدد من المسؤولين.

كما أضافت السفارة: "تقدم سعادة السفير محمد الجابر بالشكر إلى القيادة الشيشانية، مشيداً بهذه اللفتة الكريمة من الرئيس رمضان قاديروف، ومؤكداً على تقدير صاحب السمو ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للعلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الشيشان في روسيا الاتحادية".

ومن جانبه أكد قاديروف خلال الفعالية، أن : "أحد شوارع غروزني سيحمل اسم ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهذا أمر رائع، لأنه صديق للشعب الشيشاني ويساهم بشكل كبير في تنمية اقتصاد المنطقة وسكان البلاد".

والجدير بالذكر أن الإمارات والشيشان تربطهما علاقات متينة على مختلف الأصعدة، وأجرى الرئيس الشيشاني زيارة ناجحة للإمارات في شهر فبراير/ شباط الماضي.