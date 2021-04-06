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ولى عهد أبو ظبى يعلن بدء تشغيل محطات براكة للطاقة النووية السلمية

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبى، بدء التشغيل التجارى لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية.

 

وقال محمد بن زايد عبر حسابه على تويتر: "بفضل الله، تتواصل إنجازاتنا فى الوقت الذى نحتفى فيه بالعام الخمسين.. اليوم تبدأ أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية التشغيل التجارى.. إنجاز عربى تاريخى، نثمن دور شباب الوطن الذين يقودون مستقبل الإمارات فى القطاعات الحيوية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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