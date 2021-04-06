شكرا لقرائتكم خبر عن «أبل» تختبر 6 مزايا جديدة في هواتفها مع إطلاق نظام «آي أو إس 14.5» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف تقرير تقني عن أنه في أعقاب الاقتراب من طرح تحديث نظام “آي أو إس 14.5” ، تقوم شركة آبل حالياً باختبار تجريبي لهذا النظام الذي يوصف بأنه أكبر تحديث لنظام “آي أو إس”.

ومن المتوقع، أن يقدم إصدار البرنامج القادم عددًا من الميزات الجديدة، وفيما يلي أهم الميزات التي سيحتوي عليها نظام “آي أو إس 14” الجديد.

فتح قفل آيفون بواسطة ساعة آبل أثناء ارتداء القناع

تتمثل إحدى أكبر ميزات آي أو إس 14.5 في القدرة على فتح قفل آيفون باستخدام ساعة آبل أثناء ارتداء القناع، عبر تجاوز ميزة التعرف على الوجوه.

شفافية تتبع التطبيق

الميزة البارزة هي شفافية تتبع التطبيقات من آبل. ببساطة، تتطلب هذه الميزة إذن المستخدم للتطبيقات التي تريد تتبع الأشخاص عبر التطبيقات والمواقع الأخرى. وقد تلقت هذه الميزة الكثير من الانتقادات من كبار المطورين، بما في ذلك فيسبوك. بمجرد أن يصبح التحديث مباشرًا، سيحتاج فيسبوك إلى طلب إذنك للوصول إلى معرف الإعلان الخاص بك.

إعادة معايرة البطارية

سيقدم آي أو إس 14.5 ميزة أنيقة تسمى ميزة إعادة معايرة البطارية، والتي ستعرض بشكل أساسي الحالة الصحية لبطارية جهازك. ستقوم الميزة الجديدة بإعادة معايرة السعة القصوى للبطارية وإحصائيات الأداء القصوى. سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى معلومات إعادة معايرة البطارية ضمن الإعدادات> البطارية> صحة البطارية.

صوتان جديدان من Siri

مع آي أو إس 14.5، ستسمح لك آبل باختيار صوت أنثى أو ذكر للمساعد الرقمي. هذا ليس كل شئ. تضيف آبل أيضًا صوتيSiriجديدين لمتحدثي اللغة الإنجليزية. بالإضافة إلى ذلك، سوف يفهم الآن مساعد الصوت الرقمي من آبل تفضيلات الاستماع للموسيقى بشكل أفضل.

التوافق

سيدعم آيفون 12قريبًا بطاقةSIMالمزدوجة 5G، مما يعني أن كلاً من بطاقة سيم الفعلية للهاتف والبطاقة الإلكترونية سيمكنهما الوصول إلى 5G.الميزة رائعة للمسافرين. مع تحديث آي أو إس 14.5، تضيف آبل أيضًا دعمًا لوحدة تحكمPlayStation 5 DualSenseأوXbox Series X / S.لذلك بمجرد أن يصبح التحديث رسميًا، يمكن للمستخدمين ممارسة الألعاب على أجهزة آيفون أو آيباد الخاصة بهم باستخدام وحدات تحكمPS5وXbox Series X / S.

أكثر من 200 رمز تعبيري جديد قادم إلى آي أو إس 14.5

تضيف آبل مجموعة من الرموز التعبيرية الجديدة تصل إلى أكثر من 200 رمز تعبيري، في آي أو إس 14.5. بعض الرموز التعبيرية تتضمن حقنة لقاح، وزوجين مع قلب، ووجوه بعيون متصاعدة.