جوجل تطلق تطبيق "يوتيوب كيدز" في المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أطلقت يوتيوب تطبيق "يوتيوب كيدز" YouTube Kids باللغة العربية الذي يمكن الوالدين أخيراً من حظر قنوات أو محتوى محدد بكبسة زر، وذلك في 15 دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من ضمنها الإمارات. ويتيح تطبيق "يوتيوب كيدز" للعائلة والأطفال فرصة مشاهدة الفيديوهات المفضلة بسهولة، كما يمنح الأمهات والآباء أدوات بسيطة لتكييف استخدام التطبيق مع احتياجات العائلة.



وتم إنشاء تطبيق "يوتيوب كيدز" خصيصًا للأطفال تحت سن الثالثة عشر، بمحتوى مستقل ومتنوع يناسب جميع أفراد العائلة، حيث يوفّر للأطفال فرصة استكشاف مواضيع جديدة والإبحار بمخيّلتهم عبر مجموعة من القنوات وقوائم التشغيل المندرجة تحت فئات تشمل: التعليم والهوايات، والفنون والأعمال اليدوية، والألعاب، والموسيقى والرقص، بالإضافة إلى قنوات وفيديوهات صانعي المحتوى العائلي وغيرها من الفئات.

ويوفر تطبيق "يوتيوب كيدز" مجموعة من أدوات الإدارة والرقابة الأبوية السهلة الاستخدام لتمكين كل عائلة من اختيار الاعدادات التي تناسبها، مثل "الملفات الشخصية" التي تتيح للوالدين إنشاء ملف منفصل لكل طفل، بحيث يتوفر للأطفال مجموعة من الاقتراحات حول المحتوى المناسب لأعمارهم واهتماماتهم، و"المحتوى المختار بعناية" الذي يتيح ميزة "المحتوى الموافق عليه من الوالدين" للأمهات والآباء وإمكانية اختيار فيديوهات وقنوات محددة يسمحون لأطفالهم بمشاهدتها عبر التطبيق.

كما يقدم التطبيق ميزة "إيقاف البحث" التي تحجب عن الطفل ميزة البحث عن الفيديوهات بحيث يقتصر المحتوى المتوفر أمامه على مجموعة معينة من القنوات.

وأما ميزة "وقت الشاشة" فتوفر أداة توقيت تسمح للوالدين إمكانية تحديد المدة المسموح بها لأطفالهم بمشاهدة الفيديوهات، بحيث يعطي التطبيق إشعارًا للطفل عند انتهاء وقت الجلسة المحددة.

ويوفر تطبيق "يوتيوب كيدز" مجموعة من المحتوى العائلي الأكثر شعبية في المنطقة، سواء كان ذلك النسخة العربية لبرنامج "أهلًا سمسم"، أو الإنتاج الإماراتي "منصور"، إلى جانب فيديوهات تعليمية مثل "الاسكوله" و"تعلم مع زكريا"، أو أغاني الأطفال.

وتعليقاً على إطلاق تطبيق "يوتيوب كيدز" باللغة العربية، قال طارق عبدالله، المدير الإقليمي للتسويق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جوحل: "يساعد تطبيق "يوتيوب كيدز" الأسر على تنمية اهتمامات أطفالهم مع توفير مجموعة من الأدوات للرقابة الأبوية لتخصيص التجربة بناءً على احتياجات العائلة. سواء كان أطفالكم في عمر الثاني عشر ويستمتعون بالفنون والأعمال الحرفية أو بعمر السبع سنوات ومهتمون بمعرفة المزيد عن المنظومة الشمسية، يقدم "يوتيوب كيدز" مساحة مناسبة للعائلات للاكتشاف والمشاهدة".

إذا وجد أحد الوالدين أي فيديو يقلقهم، يمكنهم الإبلاغ عنه من خلال النقر على زر "الإبلاغ" للمساهمة في تحسين المنصة بصورة مستمرة.

ويتوفر التطبيق اليوم باللغة العربية كما هو متاح بلغات أخرى مثل الإنجليزية والفرنسية عبر متجر "جوجل بلاي" أو متجر "آبل ستور" للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بالإضافة إلى توفره على الويب