المرزوقي يدعو لانتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة في تونس

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان نشره المرزوقي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فقد دعا إلى ما أسماه انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها.

وقال: "الانتخابات الرئاسية والتشريعية السابقة لأوانها قد تكون مغامرة، لكن في المغامرة ثمة على الأقل بعض الأمل".

وأضاف "أما في الوضع الحالي فلا أفق إلا مزيد من تعطيل الدولة وتفككها في ظل تفاقم الأزمة الصحية، وانهيار الطبقة الوسطى، وتفاقم فقر الفقراء، وتزايد الأكل من "الزبلة" بالنسبة لعدد من المواطنين أي تكديس كل مقومات انفجار قد يذهب بما حققنا وبما نأمل من تحقيقه".

ولفت الرئيس التونسي الأسبق إلى أنه "إذا كانت هناك ضرورة لحوار وطني فهو ليس حوارًا للصفقات والترضيات والتسميات بين أطراف الأزمة، وإنما حوار بين كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات الاعتبارية لإنهاء هذا الوضع العبثي وعودة البلاد لمسار حل المشاكل لا الغرق فيها".

يشار إلى أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية كانت بدايتها رفض الرئيس التونسي قيس سعيد للتحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الوزراء هشام المشيشي وتمسك الأخير ببعض الأسماء فيه.

ثم تطور الأمر بدخول البرلمان على خط الأزمة داعما بكتله الرئيسية رئيس الوزراء، ما أدى إلى اتساع فجوة الخلاف، خاصة بعد طرح الاتحاد العام للشغل في تونس مبادرة وطرح الرئيس مبادرة أخرى رفضها الاتحاد.

ومؤخرا تفاقم الخلاف بسبب قانون المحكمة الدستورية الذي رده الرئيس قيس سعيد بعد التصويت عليه في البرلمان، موجها خطابا مساء السبت 3 أبريل/نيسان الجاري، إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يبلغه من خلاله رفضه لتنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، معللا لجوءه إلى حق الرد الذي يكفله له الدستور بجملة من الحجج منها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلاً عن عناصر أخرى.