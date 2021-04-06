وزارة الخارجية الأردنية تكشف فحوى رسالة الملك سلمان إلى العاهل الأردني

دبي - محمود عبدالرازق - ووصل الأمير بن فرحان، أمس الاثنين، إلى الأردن حاملا معه رسالة إلى الملك الأردني عبد الله الثاني، من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، "لتأكيد وقوف السعودية الشقيقة إلى جانب المملكة في مواجهة جميع التحديات ودعمها كل الخطوات التي يتخذها جلالته لحماية الأردن ومصالحه"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء "بترا" الأردنية.

ونقل الصفدي تحيات الملك عبدالله الثاني إلى الملك سلمان وتثمينه مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة دوما للمملكة الأردنية.

وأكد الصفدي والأمير بن فرحان عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط المملكتين الشقيقتين وقيادتيهما والعمل المستمر على تطويرها في جميع المجالات.

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وأكد الوزيران أن "أمن المملكتين واستقرارها واحد، ولا يتجزأ، وأنهما يقفان معا في مواجهة كل التحديات".

كما استعرض الوزيران التطورات في المنطقة وسبل التعامل معها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويكرس الأمن والاستقرار.

وكشفت السلطات الأردنية، يوم الأحد الماضي، عن "مؤامرة"، قالت إنها استهدفت "أمن واستقرار" بلادها. واتهم فيها الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني وأشخاص آخرين من المقربين منه.