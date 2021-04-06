الرئيس الإسرائيلي قد يعلن اليوم عن هوية المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة

دبي - محمود عبدالرازق - القدس-سبوتنيك. وترجح التوقعات أن يتم تكليف زعيم حزب الليكود، رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو، بالمهمة، رغم إخفاقه بالحصول على أغلبية 61 عضو كنيست (البرلمان الإسرائيلي) المطلوبة.

وحصل نتنياهو، حتى الآن، على تأييد 52 نائبا في الكنيست، بينما حصل منافسه رئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لابيد على 45 صوتا، وزعيم حزب "يمينا" نفتالي بنيت على 7 أصوات فقط.

ويأتي ذلك وسط توقعات بأن يتعذر على نتنياهو النجاح في مهمته لتشكيل الحكومة القادمة، خلال مهلة الثماني والعشرين يوما التي سيمنحها له الرئيس الإسرائيلي، الذي يملك صلاحية تمديد هذه الفترة لأربعة عشر يوما إضافية، بحسب القانون.

وبحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن لابيد، "نتنياهو لا يمكنه البقاء في منصبه، بسبب مهاجمته، مساء يوم أمس، الجهاز القضائي، ونيته تشكيل حكومة مع جهات يمينية متطرفة".

وأعلن لابيد، أمس، إنه عرض على رئيس حزب "يمينا" نفتالي بينيت، تشكيل حكومة بموجب اتفاق تناوب على رئاسة الحكومة، بحيث يشغل بينيت المنصب أولا.

وفي حال تعذر على نتنياهو تشكيل الحكومة خلال الفترة القانونية، يعطي ريفلين الكنيست مهلة 21 يوما لتشكيلها.

وفي حال لم يحصل أحد النواب على أغلبية برلمانية من 61 عضوا، عندئذ يُعلن عن حل الكنيست، وتتوجه إسرائيل لإجراء انتخابات جديدة، هي الخامسة في غضون عامين.