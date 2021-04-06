الأردن... أعلى نسبة وفيات بكورونا من هذه الفئة العمرية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان أصدرته الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي بمناسبة يوم الصحة العالمي، والذي يحتفل به العالم في السابع من أبريل/ نيسان من كل عام، بحسب وكالة "عمون".

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وقالت عماوي إن الفئة العمرية المذكورة من كبار السن سجلت أعلى معدلات الوفاة بالفيروس منذ بدء الجائحة بنسبة 27.8%.

وأضافت أن ثاني أكثر الفئات التي كانت عرضة للوفاة بسبب كورونا بين 65-74 عاما، بنسبة 25.4 %، بينما سجل من هم بين 55 -64 عاما ما نسبته 22% من مجموع حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وتابعت أن نسبة وفيات الفئة العمرية فوق الـ85 عاماً 8.5% من مجموع الوفيات، لتصبح نسبة الوفيات فوق سن الـ 55 عاماً فأعلى حوالي 83.5 % من مجموع حالات الوفاة جراء الاصابة بالفيروس.

وحتى الآن، سجل الأردن 7283 حالة وفاة جراء الفيروس، من بينها 82 حالة توفيت أمس الإثنين.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 639 ألفا و444 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة.