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مصر... تلقيح العاملين بهئية قناة السويس لمواجهة كورونا تزامنا مع تلقيح الفئات المستحقة

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دبي - محمود عبدالرازق - ووجه ربيع الشكر لزايد، بعد تطعيم العاملين بالهيئة ضد فيروس "كأحد القطاعات الاقتصادية الهامة للدولة"، حسب بيان رسمي من وزارة الصحة اليوم الثلاثاء.

وتم تطعيم العاملين بالهيئة تزامنا مع تلقيح الفئات المستحقة من المصريين عموما، مثل الأطقم الطبية وكبار السن.

ووجهت هالة زايد التهنئة إلى أسامة ربيع بعد نجاح فريق هيئة قناة السويس في تعويم السفينة الجانحة خلال الفترة الماضية، والتي أوقفت حركة الملاحة البحرية في قناة السويس.

وتعمل مصر على تلقيح مواطنيها البالغ تعدادهم أكثر من 100 مليون مواطن في الداخل، حيث تم تلقيح قرابة 177 ألف مواطن حتى الآن.

© Sputnik / M.HASSAN

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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