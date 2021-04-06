خبير يحذر اللبنانيين: إذا لم يتم التدقيق الجنائي فلن تحصلوا على دولار واحد من ودائعكم

دبي - محمود عبدالرازق - وقال يشوعي في حديثه لإذاعة "صوت لبنان": "إن السّجال قد يستمر طويلاً بين وزارة المال والبنك المركزي، ومن هنا فإن تحذير رئيس الجمهورية واضح بأن تحسم هذه المسألة بشأن التدقيق الجنائي بأسرع وقت".

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واعتبر يشوعي أن "رصيد الـ 77 مليار هو بين 10 و12 مليار دولار نقداً و5 مليارات سندات يحملها البنك المركزي كأموال يوروبوند".

ويشهد لبنان منذ نحو عام ونصف، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه قادت إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 80% من قيمتها مقابل الدولار، وفاقمت معدلات التضخم، في ظل غياب أي خطة من قبل السلطة السياسية الحالية لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي والسياسي المتأزم.