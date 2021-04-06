القوات المسلحة العراقية تعلن ضبط صواريخ كورنيت ومقذوفات شمالى بغداد

القاهرة - سامية سيد - ذكر المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، أنه تم العثور على 3 صواريخ نوع "كورنيت" ومقذوفات شمالى بغداد.

وقال رسول، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الثلاثاء، إنه "بعد ورود معلومات استخباراتية، تفيد بوجود كدس للأسلحة والاعتدة فى منطقة النباعى شمال ‫بغداد، نفذت قوة من فرقة المشاة السادسة واجباً للبحث والتفتيش".

وأضاف أنه تم العثور على الكدس وبداخله 3 صواريخ من نوع كورنيت، 3 حاويات عتاد أحادية، 7 قنابر هاون، و6 قاذفات (RBG7) وحاوية عتاد (BKC).