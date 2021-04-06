شكرا لقرائتكم خبر عن عامل بنشر يُغلق باب الورشة على قائد مركبة بالدمام.. ورد فعل مفاجئ من الأخير والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد موقع تويتر مقطع فيديو يظهر ردة فعل قائد مركبة تفاجأ بعامل أحد محلات تغيير زيوت وإطارات السيارات وهو يغلق عليه الباب بينما كان بالداخل.

وأظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة، ردة فعل قائد مركبة حين شاهد العامل يغلق باب المحل وهو مازال بالداخل بسيارته، حيث رجع قائد المركبة للخلف بسرعة وقام بصدم العامل.

وبين الفيديو العامل الذي سقط أرضاً بعدما صدمته السيارة، ثم فر قائد المركبة هاربًا. ولم يتسن لـ”الخليج 365” التأكد من وقت وموقع تصوير الفيديو.