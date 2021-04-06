شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء كورونا المستجد ارتفاع عدد الإصابات إلى 132 مليونا و423 ألفا و821 إصابة، حتى الثلاثاء.



وارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و873 ألفا و801 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 106 ملايين و750 ألفا و189 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

ووفقا للعين في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

أقرت ولاية مومباي الهندية الأكثر تضررا من فيروس كورونا في الهند، تدابير جديدة في وقت سجلت البلاد لأول مرة أكثر من 100 ألف إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة.

وسجلت ولاية ماهاراشتا الهندية القريبة من مومباي 60 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة.

وكانت السلطات المحلية قد فرضت قيودا جديدة، بينها تقديم حظر التجول إلى الساعة السابعة مساء وفرض إغلاق بنهاية الأسبوع وغلق الحانات والمطاعم وقاعات السينما ودور العبادة والمكاتب الخاصة ومنع كل التجمعات التي تشمل أكثر من أربعة أشخاص.

ويسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى تجنّب فرض إغلاق وطني جديد، بعد إغلاق آذار/مارس 2020 الذي خلف آثارا مأساوية على الناس الأشد فقرا.

واستبعدت سلطات العاصمة نيودلهي إعادة فرض إغلاق، رغم ارتفاع عدد الإصابات، لكن الشرطة تلقت توجيهات بفرض غرامة على من لا يلتزم وضع الكمامة.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل البر الرئيسي 24 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في الخامس من أبريل/نيسان انخفاضا من 32 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن 15 من الحالات الجديدة إصابات محلية، وإنها سُجلت في مدينة رويلي بإقليم يونان بجنوب غرب الصين على الحدود مع ميانمار.

وذكرت السلطات في بيان منفصل أن 12 من إصابات "كوفيد-19؛ الجديدة في رويلي، هي لحالات كانت مصنفة من قبل بلا أعراض.

وقالت اللجنة إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض انخفضت إلى 17 من 18 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 90329 ، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و900768 حالة بعد تسجيل 6885 إصابة جديدة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 77103 بعد تسجيل 90 وفاة جديدة.

قالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 28645 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1319 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وسجلت البرازيل أكثر من 13 مليون إصابة بالفيروس من بدء الجائحة، بينما بلغت حصيلة الوفيات الرسمية 332752، وفق بيانات الوزارة.