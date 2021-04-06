هذا ما يحدث لجسمك عند شرب الماء أثناء تناول الطعام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

الماء هو المكون الأساسي للجسم البشري، حيث يشكّل كمية تتراوح ما بين 50 إلى 70 % من وزن الإنسان.



لهذا فإن الاستهلاك الكافي والمنتظم من الماء له فوائد صحية عديدة، فكمية الماء التي يشربها الشخص يوميا تلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الجسم، ولهذا يوصي خبراء التغذية بشرب 8 إلى10 أكواب من الماء كل يوم للحفاظ على صحة جيدة، كما يساعد الماء على الحفاظ على رطوبة الجسم بشكل كبير، وهو أمر ضروري لأن أغلب خلايا الجسم تحتاج إلى الماء لتعمل بشكل صحيح.

غير أن الطبيبة الروسية يكاتيرينا يانغ، مختصة الغدد الصماء، أوضحت أنه يجب على الأشخاص الذي يعانون من حرقة المعدة والتجشؤ والانتفاخ وثقل في المعدة ونمو البكتيريا المفرط في الأمعاء الدقيقة ألا يشربوا أكثر من 100 ملليتر من السوائل والأفضل الامتناع عنها، أثناء تناول الطعام.

وأشارت إلى أنه عند الضرورة يكفي تناول بضع رشفات فقط لتليين كتلة الطعام أو لشرب حبوب مع الطعام، وفقا لروسيا اليوم.

وتقول: "يشمل هذا بصورة خاصة الأشخاص الذين يعانون من مرض الارتجاع المعدي المريئي، وسوء انغلاق بوابة المعدة. وهذه الحالات تشخص بسهولة خلال عملية تنظير المعدة.

وتضيف: "ليس السبب في أن الماء يخفف عصير المعدة، مع أن هذا مهم بصورة خاصة للأشخاص الذين يعانون من انخفاض حموضة المعدة. بل لأن إضافة الماء تؤدي إلى تسريع خروج الطعام من المعدة إلى الأمعاء، دون هضمه بصورة كافية"