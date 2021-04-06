بدعوى محاولتهما تنفيذ عملية دهس... الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا ويصيب زوجته قرب رام الله

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الجيش أطلق رصاصة على رأس أسامة منصور (42 عاما) خلال عملية أمنية اقتحمت خلالها قواته بلدة "بير نبالا" قرب رام الله.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، حاول منصور تنفيذ عملية دهس ضد الجنود خلال قيامهم بحملة اعتقالات وضبط أسلحة بالبلدة.

وأضاف الجيش أن منصور توقف في البداية عند حاجز للجيش بمدخل القرية وتحدث مع الجنود قبل أن يزيد من سرعته تجاه جنود آخرين، فأطلقوا عليه النار فأردوه في الحال وأصابوا زوجته التي كانت بصحبته في السيارة بجروح بالغة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "مقاتلي الجيش أحبطوا عملية دهس في بنيامين، حيث رصد الجنود سيارة توقفت عند الحاجز ثم ما لبثت أن أسرعت تجاه مجموعة أخرى من الجنود عملت في المكان بشكل هدد حياتهم. وأطلق الجنود النار لإحباط التهديد".