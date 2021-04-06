"الاتحاد للطيران" الإماراتية تدشن أولى رحلاتها نحو إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المدير التجاري للإمارات والشرق الأوسط وتأجير طائرات الشحن في شركة "الاتحاد"، بدر آل علي: "إن هذه الرحلات الجديدة التي تستغرق 3 ساعات ونصف، ستربط بين مركزين اقتصاديين وتكنولوجيين حيويين"، وفقا لما نقلته صحيفة "الخليج الجديد" الإماراتية.

ولفت آل علي إلى "أن هذه الرحلات ستُعزز من آفاق التبادل التجاري بين البلدين، وداخل المنطقة وخارجها على حد سواء"،

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، أمس الاثنين، أن الإسرائيليين يمكنهم دخول إمارة أبوظبي دون الحاجة للدخول في فترة الحجر الصحي الإلزامي.

ويذكر أنه، في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، وقعت الإمارات اتفاق سلام مع إسرائيل برعاية أمريكية في واشنطن. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وقعت شركة "الاتحاد للطيران" وشركة طيران "العال" الناقل الوطني لإسرائيل مذكرة تفاهم واسعة النطاق، تتضمن خطط توفير خدمات مشتركة بالرمز بين أبوظبي وتل أبيب، بالإضافة إلى عدد من الوجهات الأخرى عبر شبكتي الوجهات العالمية التابعة للشركتين.