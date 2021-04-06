طقس الخليج.. رياح مثيرة للأتربة بالسعودية وصحو بالإمارات

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية، في دول الخليج، عن تنبؤات الطقس اليوم الإثنين الموافق 5 أبريل 2021، حيث يسود طقس صحوا بوجه عام وغائما جزئياً ومغبرا أحياناً،

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق ( تبوك وحائل والجوف )، كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة قد تتخللها سحب رعدية.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-35كم/ساعة على الجزء الشمالي الأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 18-40كم / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً مع فرصة تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار أحياناً على بعض المناطق المكشوفة.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الثلاثاء في مملكة البحرين سيكون معتدلاً مع تصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال النهار. الرياح شمالية غربية من 15 إلى 20 عقد وتصل من 22 إلى 27 عقدة أحياناً ثم تقل سرعتها من 10 إلى 15 عقدة خلال الليل.