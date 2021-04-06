«الصحة» تقدم أفضل طريقة للتخلص من التورم بموضع حقن إبرة لقاح «كورونا»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة أفضل الطرق للتخلص من التورم بموضع حقن إبرة اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.
وأبانت في ردها على استفسار أحد المتابعين على موقع “تويتر”، أنه يمكن وضع كمادات باردة على مكان الحقن لتخفيف الألم والتورم إن وجد.
ونصحت بتناول مسكن للألم مثل “باراسيتامول” بالجرعة المناسبة للحالة الصحية، مضيفة أنه لمعرفة تفاصيل الحالة وتقديم الاستشارة والإفادة بشكل كافي يرجى التواصل معنا عبر الرقم المجاني ٩٣٧ – استشارات طبية تحويلة رقم4.
وتدعو وزارة الصحة الجميع بضرورة أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا لتفادي الإصابة بفيروس كورونا وما يترتب عليه من مضاعفات.
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