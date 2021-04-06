شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أظهر إحصاء وفقا لرويترز أن أكثر من 131.56 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و995918.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 555321 30756907

البرازيل 331433 12984956

الهند 165101 12589067

فرنسا 96847 4822470

روسيا 240200 4589540

المملكة المتحدة 126862 4362150

إيطاليا 111326 3678944

تركيا 32456 3529601

إسبانيا 75783 3311325

ألمانيا 77019 2889747.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

26- العراق 14502 879991

34 - الأردن 7283 639444

38- المغرب 8850 498197

40- لبنان 6443 480502

41 - الإمارات 1512 472148

42 - السعودية 6704 393377