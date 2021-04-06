لأول مرة في تاريخ السوق السعودية... استثمارات أجنبية بقيمة 241.5 مليار ريال

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن قيمة الاستثمارات الأجنبية في السوق السعودية لهذه السنة، تشكّل 2.51 % من قيمة السوق البالغة 9.63 ترليون ريال سعودي بنهاية مارس الماضي.

كما بلغت المشتريات الصافية للمستثمرين الأجانب في الأسهم السعودية نحو 5.8 مليار ريال سعودي خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 1.1 مليار ريال في الفترة نفسها من السنة الماضية 2020، ما يعني ارتفاعا للتدفقات الأجنبية بقيمة 444%.

© REUTERS / STRINGER

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، جاءت مشتريات الأجانب الصافية خلال الفترة المذكورة من العام الجاري بعد إجمالي مشتريات 43.6 مليار ريال، مقابل مبيعات إجمالية بلغت 37.9 مليار ريال.

تزامن ذلك مع ارتفاع مؤشر السوق الرئيس "تاسي" 18.1 %، ليغلق عند 9907.8 نقطة بنهاية الفترة المذكورة، مقابل 8689.5 نقطة بنهاية 2020.

وخلال مارس/ آذار الماضي، بلغت قيمة المشتريات الأجنبية الصافية 3.5 مليار ريال، وهي أعلى مشتريات شهرية خلال تسعة أشهر منذ يونيو/ حزيران 2020، عندما بلغت قيمة المشتريات الأجنبية الصافية 4.9 مليار ريال.

وارتفع مؤشر "تاسي" 8.3 % خلال مارس/ آذار 2021، ليغلق عند 9907.8 نقطة بنهايته، مقابل 9145 نقطة بنهاية شهر فبراير/ شباط 2021.