الصحة المصرية تحسم الجدل بشأن الموجة الثالثة لكورونا ولقاح عالمي سيتم تصنيعه محليا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مجاهد في تصريحات لتلفزيون "إم بي سي مصر"، "دخلنا في الموجة الثالثة من فيروس كورونا، وهناك ارتفاع في عدد الإصابات وهذا موجود في جميع دول العالم".

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وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن "الحياة الطبيعية مستمرة رغم الموجة الثالثة ولن يكون هناك إغلاق". وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية لـ "حماية أنفسنا من الإصابة بالعدوى".

في سياق متصل، أكد مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، محمد عوض تاج الدين، "إن مصر تشهد تصاعدا في إصابات الموجة الثالثة من فيروس كورونا، خلال هذه الفترة، مضيفا "زيادة إصابات كورونا منتشرة الآن سواء المعروفة رسميا أو الموجودة في المنازل"، وفقا لموقع "المصري اليوم".

تصنيع لقاح سينوفارم في مصر

أعلن خالد مجاهد، أن مصر بدأت إجراءات التعاقد مع شركة سينوفاك الصينية من أجل تصنيع لقاحها في مصر. مشيرا إلى وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد طلبت من السفير الصيني أن يتدخل بسرعة الانتهاء من إجراءات التصنيع".

وقالت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، إنها سجلت 767 إصابة جديدة بفيروس كورونا و47 وفاة ارتفاعا من 709 إصابات و40 وفاة يوم الأحد.



وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 205732 من ضمنهم 156574 حالة تم شفاؤها، و12210 وفيات".