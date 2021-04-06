شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل طالبة فلسطينية بالخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتاة من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة أناغيم بدر عوض (21 عاما)، وهي طالبة في جامعة الخليل، على حاجز عسكري، أثناء عودتها إلى المنزل.

وفى سياق أخر، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية الجيب شمال غرب القدس المحتلة.