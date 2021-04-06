شكرا لقرائتكم خبر عن هل زواج طالب العلم من الأسباب المعينة على التحصيل؟ «الخضير» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور عبدالكريم الخضير عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، فضل الزواج بالنسبة لطالب العلم وتأثيره على التحصيل العلمي.

جاء ذلك في رد من الشيخ الخضير على سؤال جاء فيه: “هل الزواج لطالب العلم الجامعي من الأسباب المعينة على التحصيل، حيث إنني أجد تضاربًا في الآراء في ذلك؟”.

ورد الشيخ عبدالكريم الخضير بقوله: “هذا الأمر يكثر السؤال عنه، ويدور كثيراً على ألسنة الطلاب، منهم من يقول: “هل أتزوج مع ما يترتب عليه من إعاقة وانشغال بالزوجة ومتطلباتها، أو لا أتزوج درءًا لهذه السلبيات، أو أتزوج لحفظ فكري واجتماع قواي لتحصيل العلم بعد أن حصَّلت الزوجة؟، والعزوبة أكثر ما يُشغل طالب العلم ويصرف ذهنه عن التحصيل، وهذه مسألة مجرَّبة.

وأضاف الشيخ الخضير أن الزواج المبكر يعين على تحصيل العلم، لا سيما إذا تزوج طالب العلم بطالبة متدينة، فإذا كانت متدينة تعينه على التحصيل وتعينه على العلم وعلى العمل أيضًا، وتوفِّر له أسباب الراحة، وينقطع عنه التفكير وانشغال الذهن الذي هو من أعظم الصوارف عن التحصيل، والله المستعان.